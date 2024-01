Team „Benny Auer & Friends“ und die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern sind beim 1. Karlheinz-Theobald-Cup am Freitag in der Kalmithalle Maikammer am Start. Mehrere Jugendturniere folgen bis Sonntag.

Das attraktivste Turnier ist sicher das Benefizturnier um den 1. Karlheinz-Theobald-Cup. Ab 18 Uhr treten am Freitag sechs Traditionsmannschaften an, denen viele frühere Profis angehören an. Für den FCK spielen unter anderem Roger Lutz, Alexander Bugera, Andreas Gaebler, Tim Heubach und Dragan Paljic. In dem von Benjamin Auer zusammengestellten Team befinden sich mit Torwart Florian Fromlowitz und Sebastian Reiner.

„Die Idee, ein solches Turnier zu veranstalten, kam Alan Stulin und mir im September des vergangenen Jahres. Nachdem wir 2022 bereits ein Benefizspiel gegen den FCK hatten, wollten wir ein weiteres sportliches Glanzlicht für unseren ehemaligen Vorstand Karlheinz Theobald organisieren“, erzählt Igor Keller, stellvertretender Vorsitzender des Gastgebers TuS Maikammer.

Dem früheren FCK-Profi Alan Stulin (33), der seit 2019 beim luxemburgischen Erstligisten FC UNA Strassen aktiv ist, sei es durch seine Kontakte zu ehemaligen Mitspielern und Trainern gelungen, namenhafte Teams zu organisieren. „Alle angefragten Teams haben sofort zugesagt und zeigen damit, wie groß die Hilfsbereitschaft für den guten Zweck ist“, verkündet Stulin stolz.

„Das wird ein hochklassiges und unterhaltsames Turnier, das den Zuschauern viel Freude bereiten wird“, sagt Alan Stulins Vater Slawomir, der mit ehemaligen Spielern wie Kapitän Mario Schmidt und Alexander Kaehn mit der Karlheinz-Theobald-Elf antreten will. Diese Mannschaft wurde am 17. Januar 2019 gegründet, um die Familie von Karlheinz Theobald finanziell zu unterstützen. Theobald war von 2007 bis 2019 Vorsitzender des SV Gommersheim. 2015 erlitt er einen Schlaganfall mit Hirnblutung und anschließendem Koma. Die Kalmithalle ist laut Igor Keller am Freitag bereits ab 16.30 Uhr geöffnet.

Roger Lutz: Komme gerne

„Ich kenne die Situation bestens, wenn Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Deshalb komme ich sehr gerne, um Karlheinz Theobald zu helfen“, sagt Roger Lutz. Der in Linden bei Landstuhl aufgewachsene Lutz kam 1987 an den Betzenberg und blieb 13 Jahre. 2004 wurde er als Spielertrainer des F91 Düdelingen Pokalsieger in Luxemburg. Von 2005 bis 2007 coachte er den Oberligisten SC Hauenstein.

2007 kehrte Lutz für weitere 14 Jahre als Assistenztrainer und Teammanager zum FCK zurück. Er lebt mit seiner Frau und dem vierjährigen Sohn Elias im nördlichen Frankfurter Stadtteil Kalbach, beim dortigen FC hat er sich den Alten Herren angeschlossen und trainierte schon die A-Junioren. 2021 hat sich der studierte Bauingenieur ein neues berufliches Standbein aufgebaut. Er leitet den Frankfurter Standort von „Homecare – die Alltagshelfer“. Den ambulanten Betreuungs- und Pflegedienst gibt es in 32 Städten Deutschlands. Er unterstützt Senioren beim Einkauf oder der Haushaltsführung, begleitet sie zum Arztbesuch, übernimmt die Korrespondenz mit den Pflegekassen. Langweilig wird es Lutz nicht, er beschäftigt 32 Mitarbeiter. Neben Akquise, Abrechnungen und Administration betreut er mehrere Senioren persönlich.

Was meint Lutz zur Wintertransferpolitik des 1. FC Kaiserslautern? „Punktuelle Verstärkung war wichtig. Doch ein so großer Umbruch während der Saison birgt auch Risiken. Viel Zeit bleibt nicht, es muss vom ersten Spiel an funktionieren.“

Großes Jugendprogramm

Am Samstag geht es 10 Uhr mit einem G-Junioren-Turnier weiter. Mit dabei: JSG Kalmit, SG Kirrweiler/Venningen, SV 1920 Edenkoben, FC 23 Hambach und 1. FC Lustadt. Um 16 Uhr startet ein Ü32-Turnier mit dem TuS Maikammer, 1. FC 08 Haßloch, TuS Lachen-Speyerdorf, SG Altdorf-Böbingen/Freimersheim und SG Hambach/Diedesfeld. Der Sonntag spielen die F-Junioren mit den Teilnehmern JSG Kalmit, TuS Diedesfeld, SV 1920 Edenkoben, 1. FC 08 Haßloch, SG Kirrweiler/Venningen und SG Tal. Ab 14 Uhr spielen die D-Junioren. Teilnehmer: JSG Kalmit, SG Gronau, TV Hayna, TuS Lachen-Speyerdorf, TuS Niederkirchen aufeinander.