Eine E-Scooter-Fahrerin ist einer Polizeistreife am Freitagabend aufgefallen, da sie ohne Licht auf dem Feldwege zwischen Niederkirchen und Meckenheim unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass am E-Scooter noch das für 2022 gültige grüne Versicherungskennzeichen angebracht war. Daher wurde der jungen Frau die Weiterfahrt untersagt, der E-Scooter wurde ihrem Vater übergeben. Nun steht ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an. Laut Polizei müssen ab 1. März neue Versicherungskennzeichen angebracht werden – die für das Jahr 2023 sind schwarz.