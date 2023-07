Offiziell eingeweiht wurde der Drumrum-Weg, der rund um die Neustadter Kernstadt führt, schon Anfang Mai. Nun findet auch noch der gesellige Startschuss für die Wanderstrecke statt: am Samstag von 16 bis 22 Uhr beim Drumrum-Fest auf der Wolfsburg. Norbert Schied, Vorsitzender des Innenstadtbeirats, hofft auf guten Zuspruch: „Es gibt Essen, Getränke und Musik.“ Der Innenstadtbeirat hatte den Rundwanderweg initiiert. Pünktlich zum Fest wird der Beirat auch noch zwei Sitzbänke entlang der zwölf Kilometer langen Strecke installieren: einmal am Zick-Zack-Weg hoch zur Wolfsburg und einmal auf dem Abschnitt von der Wolfsburg Richtung Ludwigsbrunnen. Die 1000 Euro für die beiden Bänke haben die Mitglieder des Innenstadtbeirats gesammelt. Zusammengebaut wurden die Bänke von der Camphill-Gemeinschaft, das Holz stammt aus dem Neustadter Stadtwald und wurde von Förster Jens Bramenkamp vermittelt. Ein Wanderprogramm rund ums Fest am Samstag gebe es nicht: „Wer will, kann den Drumrum-Weg laufen, es geht aber auch direkt vom Schöntal aus“, nennt Schied zwei Beispiele. Beim Fest arbeitet der Innenstadtbeirat mit dem Wolfsburgverein und dem Verein Waldschatten zusammen. Stolz ist Schied, „dass der Drumrum-Weg schon so gut angenommen wird und so viel Lob erfährt“. Der Weg sei ein gelungenes Vorreiterprojekt für das Neustadter Besucherlenkungskonzept.