Am Wochenende kann Handball-Drittligist TSG Haßloch befreit aufspielen. Nach dem Faschingswochenende stehen hingegen weitere Stunden der Wahrheit an.

Nach dem deutlichen Heimerfolg gegen Interaktiv.Handball Düsseldorf reist Handball-Drittligist TSG Haßloch am Samstag mit viel Selbstvertrauen zum Tabellenzweiten HSG Krefeld-Niederrhein (19 Uhr, Glockenspitzhalle, Krefeld). Dort dürfte die Aufgabe deutlich schwerer als noch vor Wochenfrist sein.

„Wir fahren befreit nach Krefeld. Wir wissen, welch eine Qualität uns erwartet. Allerdings wollen wir, so lange es geht, versuchen, die Partie offen zu halten“, sagt Cheftrainer Marcus Muth. Die jüngsten drei Partien hat Krefeld gewonnen, dennoch hat die Mannschaft von Trainer Mark Schmetz bei der HG Saarlouis wie auch beim Tabellendritten HSG Hanau Punkte liegen lassen.

Bitz und Kern zurück

Marcus Muth muss diesmal auf Philipp Alt, Leo Pfeil und Jonas Kupijaj verzichten. Dafür sind Kapitän und Torhüter Marco Bitz sowie Linksaußen Florian Kern wieder genesen. So kündigte der Trainer im Vorfeld an, dass er „einige taktische Dinge ausprobieren möchte“. „Und wenn sich für uns die Chance ergibt, wollen wir diese dann auch nutzen“, so Muth. Er macht deutlich, dass seine Mannschaft auch mal dort Punkte holen muss, wo man nicht damit rechnet. Ob das schon in Krefeld sein wird, bleibt abzuwarten.

Er erinnerte seine Sieben an das Hinspiel, als seine Mannschaft die Partie 50 Minuten offengehalten hat, ehe sich die Gäste, die sich in diesen Tagen mit Exnationalspieler Bastian Roschek verstärkt haben, hatten absetzen können. „Wichtig ist, dass wir diesmal mit einem positiven Gefühl nach Hause fahren“, betont der TSG-Coach. Denn in den darauffolgenden Wochen stehen weiterhin die „Stunden der Wahrheit“ bevor: Eine Woche nach Fasching kommt zum Derby die mHSG Friesenheim-Hochdorf ins TSG-Sportzentrum. Eine Begegnung, die die Bären gewinnen müssen, um einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib zu gehen.