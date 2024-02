Handball-Drittligist TSG Haßloch tritt am Samstag bei der HSG Rodgau-Nieder Roden an. TSG-Trainer Marcus Muth setzt dabei auf eine neue Strategie. Und es gibt einen Neuzugang.

Handball-Drittligist TSG Haßloch hatte sich jüngst im Derby gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II mehr erwartet. Zwei Zähler hätten es sein sollen, aber es reichte nur zu einem. Ob das am Ende den Ligaverbleib sichern wird? Auf solche Rechenspiele möchte sich TSG-Trainer Marcus Muth nicht einlassen. Seine Strategie ist vor dem Spiel am Samstag, 19.30 Uhr, bei der HSG Rodgau-Nieder Roden eine andere. Er hat seine Jungs vor den kommenden beiden Auswärtspartien auf „Bonuspunkte“ eingestimmt. Die Bären sollen dort die Punkte holen, wo man nicht damit rechnet. Das ist ihnen schon in der Fremde gelungen – Marco Kimpel hatte in letzter Sekunde bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II das Siegtor markiert. Aber Kimpel ist nicht mehr dabei, hat aus persönlichen und beruflichen Gründen seine Karriere vorerst beendet.

TSG-Klatsche im Hinspiel

Am Samstag geht es für die TSG zur HSG Rodgau-Nieder Roden. Keine leichte Aufgabe: Die Hessen sicherten sich zuletzt ein 29:29 vor eigener Kulisse gegen den Tabellenzweiten HSG Krefeld. Eine Woche zuvor entführten sie beide Zähler in Düsseldorf. Das Team von Trainer Jan Redmann liegt auf Tabellenplatz fünf. Im Hinspiel hatte die TSG eine 28:40-Klatsche erlebt, ihre bisher schlechteste Partie abgeliefert. Das soll sich jetzt ändern. Muth hofft, dass die Routiniers Matthias Röder und Denni Djozic, die vor Wochenfrist krank waren, wieder dabei sind.

Unterdessen läuft die Planung für die neue Saison auf Hochtouren. Neben den Neuverpflichtungen Sebastian Wielandt (mHSG Friesenheim-Hochdorf III) und Jan Philipp Werthmann (HSG Worms) gab der Sportliche Leiter Kevin Seelos die Verpflichtung des Linkshänder Nicolas Herrmann (TGS Pforzheim) bekannt.