Handball-Drittligist TSG Haßloch bleibt im Jahr 2023 weiterhin ohne Sieg.

Auch im letzten Auswärtsspiel der Saison bei der HG Saarlouis gab es für die TSG nichts zu holen. Erneut kassierten die Blau-Weißen mehr als 30 Gegentore. Die Haßlocher verloren mit 17:34 (7:13) im Saarland. „Wir sind zwar gut ins Spiel gekommen, konnten in den ersten Minuten durchaus Paroli bieten. Aber unser Pech war, dass wir eine Reihe von freien Chancen nicht verwerten konnten“, sagte der künftige Sportliche Leiter, Kevin Seelos. Nach dem Ausgleich zum 3:3 drängte Haßloch auf die Führung, wirkte aber zu unkonzentriert und stand sich mit mehreren technischen Fehlern selbst im Wege. Dazu kam, dass Theo Surblys, einer der zuverlässigsten TSG-Torschützen, ab der 20. Minute nach einem Zusammenprall nicht mehr zur Verfügung stand. Cheftrainer Andreas Reckenthäler setzte dann auf Florian Kern und Konstantin Herbert im linken Rückraum. Doch die TSG kam nie in ihr gewohntes Tempospiel.

„Die Jungs haben sich bemüht, kamen auch in der zweiten Hälfte nochmals auf vier Tore heran. Aber 13 Tore nach 48 Minuten, das kann nicht unser Anspruch sein“, sagte Seelos kritisch. Damit setzte die TSG ihre Talfahrt fort und rutschte auf Platz sieben ab. Ob sie nach dieser Leistung im letzten Heimspiel am Samstag gegen die VTV Mundenheim, die nach einem Jahr in der dritten Liga zurück in die Oberliga muss, nochmals zu Punkten kommen, bleibt abzuwarten. „Ich erwarte von allen, dass wir im letzten Heimspiel ein ordentliches Gesicht zeigen“, sagte Seelos. „Spätestens Ende Juni gehen wir in die Vorbereitung gehen und dann werden wir genauso hart wie im letzten Sommer arbeiten.“ Erfolgreichster TSG-Schützen waren in Saarlouis Denni Djozic (7) und Florian Kern (5). wij