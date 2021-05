Drei betrunkene Verkehrsteilnehmer haben am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag Polizeieinsätze verursacht. Einen Schaden von 5000 Euro hat dabei ein 38 Jahre alter Autofahrer verursacht, der am Montag gegen 16.50 Uhr auf der L 516 in Richtung Edenkoben die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Graben rutschte. Der Alkoholtest ergab 2,09 Promille. Der 38-Jährige blieb unverletzt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizisten einen 39-Jährigen in der Landauer Straße. Bei dem Autofahrer wurden 2,66 Promille festgestellt. Er durfte nicht mehr weiterfahren, zudem wird ein Antrag auf Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt. Schließlich erwischte die Polizei gegen 2 Uhr am Alten Turnplatz noch einen 21-Jährigen, der mit 2,33 Promille auf seinem Fahrrad unterwegs war. Der Mann fuhr in Schlangenlinien und hatte das Licht am Rad nicht angeschaltet.