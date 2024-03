Der Gemeinderat Lindenberg hat die Preise und Konditionen für die Vermietung des neuen Dorfgemeinschaftshauses festgelegt. Nicolas Müller, seine Ehefrau und Heiko Hartmann werden sich ehrenamtlich um Vermarktung, Vermietung und Betreuung des Dorfgemeinschaftshauses kümmern.

Man wolle das Dorfgemeinschaftshaus nicht unter Wert vermarkten, betonte Bürgermeister Reiner Koch (FWG). Ihm sei bewusst, dass die Preise manchem „relativ hoch erscheinen“, so Müller. Doch könne man auch einzelne „Bausteine“ buchen, beispielsweise Küche, Geschirr und eine Waschstraße für Geschirr separat. „Die meisten werden die Küche nicht mieten“, vermutete Müller. Lindenberger Bürger müssen 450 Euro zahlen, wenn sie Festsaal, Foyer, Terrasse und Toiletten für Hochzeiten mieten, von Auswärtigen wird 600 Euro verlangt. Für andere Feiern beträgt der Preis für Lindenberger Bürger zwischen 100 und 150 Euro, für Auswärtige zwischen 180 und 250 Euro. Dazu kommen jeweils noch Reinigungskosten von 100 Euro.

Mobiliar für 120 Personen

Für 120 Personen steht Mobiliar zur Verfügung, außerdem unter anderem ein Fernseher, eine Musikanlage und ein rollbarer Kühlschrank. Ebenfalls für 120 Personen kann Geschirr gemietet werden, unter anderem sieben verschiedene Gläser pro Person. Für jedes Geschirrteil, das kaputt geht, muss der Mieter fünf Euro zahlen. Festgelegt wurden unter anderem die Höhe der Kaution und Stornogebühren. Jeder Mieter muss eine Haftpflichtversicherung haben.

Wie Müller berichtete, vermarktet er das Dorfgemeinschaftshaus auf verschiedenen digitalen Kanälen. Erste Anfragen seien bereits eingegangen. Vertreter der drei Ratsfraktionen lobten, dass sich Ehrenamtliche gemeldet haben, die unentgeltlich die Betreuung des Hauses übernehmen.

Einstimmig wurde beschlossen, für 5200 Euro Möbel für die Terrasse zu kaufen. „Man findet sicher billigeres, aber das ist nicht so lange haltbar“, sagte Koch. Die Stühle seien robust, das zeige sich daran, dass sie mit bis zu 160 Kilogramm belastet werden können. Er werde außerdem einiges an kleineren Gegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus noch kaufen. Nach Angaben von Koch müssen zwei der Außentüren am Dorfgemeinschaftshaus ersetzt werden, da sie nicht ordnungsgemäß eingebaut worden seien.