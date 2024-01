Das Hüttenteam hat es nach oben geschafft und ist am Start: Das Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Hambach bei Neustadt ist deshalb an diesem echten Winterwochenende geöffnet.

Wer am Samstagmorgen auf die Webcam der Hohen Loog geschaut hatte, war vielleicht etwas irritiert: Die Fahne hing nicht am Mast. War denn dann überhaupt auf? Ja, es ist geöffnet, wie die PWV-Ortsgruppe am Vormittag mitgeteilt hat. Aber der Fahnenmast sei total vereist gewesen, deshalb habe die Fahne zunächst nicht hochgezogen werden können. Ansonsten sei der Betrieb in der Küche und an der Theke jedoch wie gewohnt angelaufen, alles sei gerichtet. „Wir freuen uns auf Gäste und Wanderer, die bei diesem tollen Wetter hoch auf die Hohe Loog in den Schnee wollen“, heißt es beim Hüttenteam.

Die Öffnungszeiten: Samstag, 20. Januar, und Sonntag, 21. Januar, jeweils 10.30 bis 17 Uhr. Das Hohe-Loog-Haus ist nur zu Fuß zu erreichen, am schnellsten in etwa 30 Minuten vom Wanderparkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße.