Der Weihnachtsmarkt im Neustadter Ortsteil Diedesfeld erhält am ersten Adventswochenende einen neuen Standort. Der Ortsbeirat habe sich für ein neues Konzept entschieden, erklärt Ortsvorsteher Volker Lechner. „Der vorerst letzte Weihnachtsmarkt war 2019 an der Festhalle“, erläutert Lechner. Davor sei die Veranstaltung immer an der Kirche und rund um den Remigiusbrunnen gewesen. Mit einem neuen Konzept, das der Ortsbeirat diskutiert hat, kehrt der Weihnachtsmarkt teils an die Kirche zurück. „Die Hütten sind einerseits rund um den Remigiusbrunnen, im Pfarrheim soll eine Ausstellung sein“, stellt Lechner die Idee vor. Aber es gebe noch mehr. „Wir wollen drei Buden auf die Remigiusstraße stellen und diese mit in den Weihnachtsmarkt integrieren“, sagt der Ortsvorsteher. Allerdings müsse das noch mit der Stadtverwaltung abgesprochen werden. „Wir brauchen dafür natürlich eine Straßensperrung. Wir sind aber zuversichtlich, dass dies für das erste Adventswochenende möglich ist.“ Er hoffe, dass das neue Konzept, welches von den Organisatoren mehr Aufwand benötige, ankomme. „Wir glauben, dass der Weihnachtsmarkt so attraktiver ist und mehr Besucher nach Diedesfeld lockt“, lautet die Idee dahinter.