Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit, weil Diebe in drei Fällen zugeschlagen haben, und hofft auf Hinweise von Zeugen. So sind am frühen Samstagmorgen Unbekannte durch eine offene Türe in eine Pizzeria in der Talstraße gekommen und haben dort dann Bargeld im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Außerdem wurde eine 83-Jährige am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße das Opfer von Taschendieben. Die Täter nahmen den Geldbeutel der Frau aus dem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 95 Euro. Außerdem ist bereits in der Nach von Dienstag auf Mittwoch ein am Hauptbahnhof verschlossen abgestelltes grünes Mountainbike der Marke Cube gestohlen worden. Den Schaden hier beziffert die Polizei auf 880 Euro. Sie hofft in allen drei Fällen auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.