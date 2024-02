Die Pfälzer Mundartliteratur hat’s nicht leicht – gerade erst ist der renommierte Wettbewerb Dannstadter Höhe für dieses Jahr abgesagt worden, weil die Verbandsgemeinde keine internen Kapazitäten dafür vorhanden sieht. Doch zumindest in Neustadt gibt es für die Pälzer Sprooch ein festes Forum: die „Pälzer Owende“, die der Edenkobener Gerd Becht seit 2012 organisiert. Sieben Veranstaltungen sind bis zum Sommer wieder geplant.

Los geht’s im Weingut Klohr in Mußbach, dem festen Veranstaltungsort der Reihe seit vergangenem Jahr, am Dienstag, 20. Februar, mit zwei vielfach (auch in Dannstadt) prämierten Mundartpoeten: der Herxheimerin Regina Pfanger und Matthias Zech , der in Speyer lebt, aber eigentlich ein waschechter Hambacher Bu ist. Unter dem Titel „Gradseläd un eich zulieb“ widmen sie sich der Frage, wie es der Pfälzer/die Pfälzerin an sich mit den „große Gfiehle“ hält. Für die Musik dazu sorgt Benno Burkhart , ehemaliger Realschullehrer aus Landau, der Gitarre spielt und dazu bekannte, leicht jazzig überarbeitete Lieder aus verschiedenen Ländern anstimmt, aber auch selbst komponierte Stücke zum Beispiel mit Texten von Michael Bauer vorstellt. Diese Veranstaltung ist jedoch bereits ausverkauft, es gibt nur noch Plätze auf der Warteliste.

Gerd Becht , der inzwischen 81-jährige Spiritus Rector der „Pälzer Owende“, steigt dann am 19. März selbst in den Ring: An der Seite von Liedermacher Heiner Pfaff aus Landau lädt er zu einer historisch-musikalischen Reise, bei der sich alles um die Begegnung der Pfälzer mit anderen Kulturen dreht – und darum, was diese Völker ihrerseits von den Bewohnern dieses Landstrichs hielten. Besondere Schwerpunkte bilden die Römer, die Franzosen, die (Alt-)Bayern und die Amerikaner einschließlich der Pfälzer Auswanderer und der GIs, die ab 1945 in die Pfalz kamen.

Am 9. April folgt dann Christel Klohr, die selbst sehr mundartaffine Seniorchefin des Weinguts Klohr, mit einem Programm, über das Gerd Becht noch gar nicht viele Details vorliegen. Geplant war die Uraufführung von „Pälzer Urgesteine – net alles iss in Stää gemeßelt“ jedenfalls schon im Dezember im Herrenhof, musste dann aber wegen eines Bandscheibenvorfalls verschoben werden. Mit von der Partie sind auch Kalle Mallrich, ebenfalls aus Mußbach , und der Gitarrist Charly Weibel aus dem Spargeldorf Reilingen in der Kurpfalz.

Jede Menge Musik bis zur Sommer-Pause

Zu einem Treffen der Generationen kommt es am 23. April, wenn Edith Brünnler , 1953 in Ludwigshafen im Hemshof geboren, und der um einige Jahrzehnte jüngere Liedermacher, Slam-Poet und Rapper Philip Seiler, Künstlername Phriedrich Chiller , aus Mannheim gemeinsam ein Programm mit dem Titel „Mundart - vun do un annerschtwo“ bestreiten. Chiller war 2019 Sieger der Poetry-Slam-Meisterschaft Rheinland-Pfalz und präsentierte erstmals im Dezember im Künstlerhaus Edenkoben Texte und Lieder in Kurpfälzer Mundart.

Dezidiert musikalisch geht es danach auch bis zur Sommerpause weiter: Am 14. Mai ist der aus Neustadt stammende, aber in Mutterstadt lebende Liedermacher Uli Valnion , seit Jahrzehnten ein Streiter für Demokratie und Freiheit und gegen rechtslastiges Gedankengut (als solcher war er auch unlängst bei der Anti-AfD-Mahnwache auf dem Neustadter Marktplatz dabei) mit Liedern des Vormärz und der 1848er- Revolution zu erleben. Am 18. Juni entführt das „Trio Inton“ aus Frankenthal, bestehend aus Erich Kaeshammer, Nicola und Patricia Polizzano, mit Liedern, historischen Texten und verschiedenen Instrumenten in die Zeit der Renaissance. Und am 2. Juli stellen sich die „Chansonetten“ Nadine Kuschka und Monika Rahm vor, zwei Meisterschülerinnen der Sängerin und Musikkabarettistin Annette Postel aus Edenkoben. Für den instrumentalen Background sorgt hier Peter Schnur am E-Klavier, der auch Annette Postel oft bei ihren Auftritten begleitet.

Noch Fragen

Alle Termine fallen auf Dienstage und beginnen um 19 Uhr im Weingut Klohr, An der Eselshaut 67, in Neustadt-Mußbach. Das gastronomische Angebot startet jeweils um 18 Uhr. Eintritt: 10 Euro. Reservierung unter 06321 66439 oder info@weingut-klohr.de erbeten und auch empfehlenswert, denn im letzten Halbjahr waren alle Veranstaltungen ausverkauft. hpö