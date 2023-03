Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durchimpfung, Herden-Immunität, Mutanten – wer kann heute schon sagen, was der Herbst corona-technisch bringen wird? Irgendwie planen aber muss man ja, und so setzt auch die städtische Kulturabteilung unverdrossen ihre Konzerttermine für die Saison 21/22 auf die Spur. Los geht’s am 7. September mit einem in Neustadt ebenso bekannten wie geschätzten Kammerorchester.

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept, das die Kulturabteilung der Stadt für die im September startende neue Spielzeit zugrunde legt, geht – das sieht ein Blinder – nicht von