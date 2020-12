Kommt der Breitbandausbau durch die Deutsche Glasfaser in vier Neustadter Ortsteilen oder nicht? Noch ist die dafür nötige Anzahl an Verträgen nicht erreicht, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Servicepunkt in Gimmeldingen bleibt deshalb länger geöffnet.

Stand Freitag, 11. Dezember, sei die angestrebte Anzahl der abgeschlossenen Verträge noch nicht erreicht worden, so die Stadt: „Im Mittel haben sich derzeit zirka 33 Prozent der Haushalte für einen Glasfaserausbau bis ins Haus entschieden.“ Die Deutsche Glasfaser, die Neustadter Verwaltungsspitze, die Ortsvorsteherinnen und der Ortsvorsteher hoffen, die 40-Prozent-Marke zu erreichen. Denn erst dann läuft das Projekt tatsächlich an. In Mußbach hätten sich bislang 36 Prozent für die Glasfaser entschieden, in Königsbach 37 Prozent, in Haardt 22 Prozent und in Gimmeldingen 28 Prozent.

Der Servicepunkt der Deutschen Glasfaser in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen bleibt bis Samstag, 19. Dezember, für die Abgabe von Verträgen geöffnet. Die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe im Außendienst seien auch weiterhin in den Straßen präsent.

Weitere Infos der Glasfaser zum Projekt gibt es hier.