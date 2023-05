Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beide Teams trennen nur vier Punkte in der Tabelle. Ihre Sportplätze liegen nur 1,9 Kilometer auseinander, wer den Rad- und Fußweg wählt: Dass zwei Mannschaften aus der Verbandsgemeinde Deidesheim am Saisonende die ersten beiden Tabellenplätze der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt belegen, hat es noch nie gegeben. Am Samstag, 18 Uhr, empfängt die TSG Deidesheim den Aufsteiger TuS Niederkirchen.

Beide Teams dominieren diese Spielklasse seit Saisonbeginn. „Für unsere Verbandsgemeinde ist das natürlich eine Riesensache, dass die TSG und der TuS ganz oben stehen. Daher