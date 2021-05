Als das Programm für die Theater- und Konzertsaison 2020/2021 der Stadt zusammengestellt wurde, da hatte das Corona-Virus noch nicht das Leben verändert. Jetzt steht der Spielplan – allerdings mit Einschränkungen. An der Qualität seien aber keine Abstriche gemacht worden, sagen die Verantwortlichen.

Wie immer habe man versucht, ein möglichst abwechslungsreiches und vielseitiges Programm mit einer großen Bandbreite auszuwählen, sagen Fritz Burkhardt, der für die Konzerte, und Rainer Nosbüsch, der für das Theater verantwortlich zeichnet. Beide hoffen, dass das Programm trotz Pandemie nicht geändert werden muss oder gar ausfällt.

Wobei es beim Theater schon eine Änderung gibt: Das für Dienstag, 27. Oktober, geplante Stück „Schindlers Liste“ wurde vom Tourneetheater abgesagt. „Ich bedauere das sehr, aber die hatten so viele Absagen bekommen, dass sich eine Tournee für sie nicht mehr gelohnt hätte“, sagt Nosbüsch. Er mache sich Gedanken darüber, ob die Tourneetheater die Auswirkungen der Corona-Pandemie überstehen werden, so Nosbüsch. Als Ersatz für „Schindlers Liste“ werde „schwere Kost“ geboten. „Oskar und die Dame in Rosa“ vom Tourneetheater Landgraf, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Eric-Emmanuel Schmitt. Das Stück handelt von den Begegnungen des zehnjährigen Oskar, der an Leukämie sterben wird, mit einer ehrenamtlichen Helferin im Krankenhaus, gespielt von Doris Kunstmann.

Umbesetzungen möglich

Wie immer gehören vier Aufführungen aus dem Bereich Leichte Muse und sechs Schauspiel-Inszenierungen zum Theaterprogramm. „Das Schauspiel kann auch etwas schwerer und anspruchsvoller sein“, sagt Nosbüsch.

Mit Leichter Muse startet das Theaterprogramm am 15. Oktober. „Das Abschiedsdinner“ handelt von einer Abendeinladung, die nicht so verläuft wie geplant.

Die Komödie „Was ihr wollt“ von William Shakespeare ist in einer Inszenierung der TheaterKompagnie Stuttgart am Donnerstag, 12. November, zu sehen. „Mit der TheaterKompagnie Stuttgart haben wir bisher überwiegend gute Erfahrungen gemacht“, sagt Nosbüsch. Der Roman eines weiteren bekannten Autors, „Don Quixote de La Mancha“ von Miguel de Cervantes ist die Vorlage für das Musical „Der Mann von La Mancha“, das für Donnerstag, 14. Januar, geplant ist. „Die Hauptrolle soll Ilja Richter spielen, ob das so bleibt, wissen wir nicht“, sagt Nosbüsch. Wegen des Corona-Virus müsse man mit Umbesetzungen rechnen.

Im Januar 2021 soll der neu gewählte amerikanische Präsident vereidigt werden. Da passt das für Donnerstag, 28. Januar, vorgesehene Stück „Mr. President First … und dann erst das Land“ bestens. Der Inhalt klingt interessant: Eine Gruppe von Milliardären macht einen Fernsehstar zum Präsidentschaftskandidat und nutzt im Wahlkampf den Einfluss der neuen Medien. Die Freundin des Kandidaten wird seine Ex-Freundin und seine Gegenkandidatin, bei einer TV-Reality-Show treffen sie aufeinander.

Dramen und Komödien

Die Komödie „Drei Männer und ein Baby“ ist ein Kino-, Fernseh- und Bühnenhit, mit dem man eigentlich nichts falsch machen kann. Am Dienstag, 2. Februar, soll er in einer Inszenierung des Tournee–Theaters Thespiskarren im Saalbau zu sehen sein.

Mindestens eine Theaterinszenierung des Pfalztheaters muss auf dem Programm stehen. Dieser Pflicht wird am Donnerstag, 18. Februar, mit dem Schiller-Drama „Die Räuber“ Genüge getan. „Das passt gut in die Pfalz, ich bin gespannt auf die Inszenierung“, sagt Nosbüsch. Ein Klassiker ist auch „Bei Anruf Mord“, der am Donnerstag, 11. März, in einer Inszenierung des a.gon Theaters München im Saalbau gezeigt werden soll. „Das Stück lebt von der Spannung und nicht vom Tiefgang“, sagt Nosbüsch.

Mehr Tiefgang dürfte „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ haben, das für Dienstag, 20. April, geplant ist. Mit „Onkel Wanja“, einem Schauspiel von Anton Tschechow soll die Theater-Saison am Donnerstag, 20. Mai, zu Ende gehen. „Mal sehen, ob das Stück eher tragisch oder eher komisch inszeniert wird“, sagt Nosbüsch.

Einführungen auf der Bühne

Bei den Einführungen in die Konzerte sind in der anstehenden Saison Veränderungen geplant, kündigt Fritz Burkhardt an. Grund dafür ist nicht nur Corona. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz verbindet einen Teil ihrer Konzerte mit einem neuen Angebot. Das heißt Keynotes, dabei wird Intendant Beat Fehlmann auf der Bühne eine Einführung mit Klangbeispielen in die Konzerte geben.

Bei den anderen Konzerten wird, wie bisher üblich, eine Einführung von Burkhardt angeboten. Wegen der Kontakteinschränkungen aufgrund Corona allerdings nicht in einem anderen Raum, sondern im Großen Saal, in dem auch das Konzert ist. „Die Einführung beginnt immer um 19.30 Uhr, da kommen dann während die Einführung die Zuhörer, die nur zum Konzert wollen, ich gehe aber davon aus, dass es trotzdem klappt, denn wir haben ein gutes Publikum“, sagt Burkhardt.

Tradition ist es, dass zwei Kammerkonzerte und vier Symphoniekonzerte mit großen Orchester auf dem Programm stehen, an dieser Tradition ändert sich nichts, auch nicht daran, dass versucht wird „möglichst viele Epochen abzudecken“.

Plan B für große Orchester

Die Konzertreihe beginnt am Dienstag, 8. September, mit Kammermusik von Schubert mit dem Busch-Trio und Gästen. „Ein wunderbares jungen Trio“, sagt Burkhardt.

Probleme wegen der Abstandsvorgaben auf der Bühne werde es bei einem Trio sicher nicht geben, so Burkhardt. Er weiß, dass die Symphonieorchester, die zum Programm beitragen, alle einen Plan B haben, falls die Corona-Regeln wieder verschärft werden. Das heißt kleinere Besetzung und entsprechend abgeändertes Programm. Das erste Symphoniekonzert ist am Dienstag, 10. November, die Stuttgarter Philharmoniker spielen unter anderem Schostakowitsch und Rachmaninow. Das erste Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie ist am 4. Februar. Gespielt wird „Daphnis und Chloé“ von Maurice Ravel.

„Es wird Zeit, dass sie mal wieder kommen“, sagt Burkhardt über das Tschechische Nonett, das mit böhmischen Klängen für Dienstag, 17. März, angekündigt ist.

Ein „echter Reißer“ werde das Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit dem weltbekannten Pianisten Rudolf Buchbinder als Solist am Donnerstag, 22. April. „Der Feuervogel“ von Igor Strawinsky und das 1. Klavierkonzert d-Moll von Johannes Brahms stehen auf dem Programm. Etwas Besonderes werde auch zum Abschluss der Konzertsaison am Dienstag, 11. Mai, geboten. Die Rheinische Philharmonie spielt unter dem Motto „Klassik meets Jazz“. „Es ist ein Crossover-Konzert, ich kann mich nicht erinnern, dass wir so etwas schon einmal hatten“, sagt Burkhardt. Er sei gespannt, wie das beim Publikum ankomme.

Sonderveranstaltungen sind Kindertheater am Dienstag, 8. Dezember, ein Benefizkonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr am Dienstag, 3. November, und das traditionelle Silvesterkonzert mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Dienstag, 29. Dezember.

Zur Sache: Dieses Jahr keine Abonnements

Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung will sich von der Corona-Pandemie nicht unterkriegen lassen und hat unter dem Motto „Kultur trotz(t) Corona“ für die Saison 2021/21 ein Programm zusammengestellt. Beim Umfang und der Qualität des Angebots wurden keine Abstriche gemacht. Doch muss auch die Kultur dem Diktator Corona ihre Ehrerbietung erweisen. So gibt es keine Abonnements, die Anzahl der Plätze wurde auf etwa 350 reduziert, es gibt keine Abendkasse, keine Pausen, keine Garderobe, keinen Ausschank und diverse Regeln müssen eingehalten werden.

Er bedauere diese Einschränkungen sehr, „denn so wird die Kultur ihrem gesellschaftlichen Element beraubt“, sagt der für Kultur zuständige Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer (CDU). Doch zumindest könne man den Besuchern mit dem kulturellen Angebot etwas Freude und Abwechslung bieten. Sollten allerdings die Corona-Einschränkungen wieder verschärft werden, müssten Veranstaltungen abgesagt werden.

Zwar gibt es kein Abonnement, einen Vorteil haben die bisherigen Abonnenten allerdings trotzdem. Sie bekommen bereits ab Montag, 3. August, Karten, und zwar für alle Veranstaltungen, unabhängig von der zugehörigen Aboreihe. Für alle anderen beginnt der Vorverkauf am Dienstag, 1. September. Pro Abonnement gibt es eine Karte pro Veranstaltung. Allerdings nicht unbedingt für den teils schon seit Jahrzehnten gewohnten Platz. Und auch nur, solange es für die einzelnen Veranstaltungen Karten gibt.

Bei insgesamt etwa 800 Abonnenten und etwa 350 Plätzen bei den einzelnen Veranstaltungen könnten bei begehrten Theaterstücken oder Konzerten einige Interessenten leer ausgehen. Wegen der Corona-Abstandsregel musste die Anzahl der Plätze drastisch reduziert werden, so Röthlingshöfer. Wie viele Plätze es bei den einzelnen Veranstaltungen gibt, hänge letztendlich davon ab, wer Karten bucht. „Wenn viele Familien oder Personen, die zusammensitzen dürfen, Karten bestellen, haben wir mehr Plätze, wie wenn überwiegend Einzelpersonen eine Veranstaltung besuchen“, erklärt Röthlingshöfer. Er bittet deshalb darum, dass Besucher, die zusammensitzen dürfen, gemeinsam Karten bestellen.

Im Saalbau werden Markierungen angebracht, wie die Besucher laufen müssen. Die Hände müssen desinfiziert werden, auf dem Weg zum Platz und beim Hinausgehen müssen Masken getragen werden. Bei der Kinderveranstaltung, die vor allem für Schulkassen und Kindergartengruppen ist, sogar am Platz.

Erstmals werden für die Kurpfalz-Konzerte Platzkarten verkauft. So soll das Gedrängel und das frühzeitige Anstehen um die „besten“ Plätze vermieden werden. Die „Treppenhauskonzerte“ werden ihrem Namen nicht wirklich gerecht, denn sie sind nicht im Treppenhaus der Villa Böhm, sondern in den Räumen der Tanzmanufaktur Neustadt. Auch dort wird die Kombination Konzert und Ausstellung angeboten.

Karten im Vorverkauf für Abonnenten ab Montag, 3. August, bei der Kulturabteilung der Stadtverwaltung, Hetzelplatz 1, Telefon 06321/855-1404, E-Mail kultur@neustadt.eu. Beginn des allgemeinen Vorverkaufs ab Dienstag, 1. September, ebenfalls beim Kulturamt und bei Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.