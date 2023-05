Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ihr privater Wohnsitz ist in Neustadt, Hauptsitz ihrer europaweit erfolgreichen Progroup AG aber Landau. Jetzt hat die Unternehmerfamilie Heindl die alte Villa in der Maximilianstraße 43 gekauft. Damit wird Neustadt immer wichtiger.

Herta und Jürgen Heindl sitzen Schulter an Schulter in einem kleinen Besprechungsraum im großen, modernen, freundlichen Verwaltungsgebäude der Progroup AG am Horstring in Landau. Es gibt den