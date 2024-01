Eine Wiederbegegnung mit dem „Neuen Globe-Theater Potsdam“, das schon in der Vergangenheit durch sehr farbige Saalbau-Gastspiele für sich einnahm, bringt das Stück „Mephisto - Der Pakt mit dem Teufel“, das am kommenden Dienstag in der städtischen Schauspielreihe in Neustadt zu sehen ist.

Für die Adaption des Romans „Mephisto – Roman einer Karriere“ von Klaus Mann, dem ältesten Sohn des Nobelpreisträgers Thomas Mann, bedient sich die Truppe aus der brandenburgischen Hauptstadt der Bühnenfassung, die Till und Chris Weinheimer für das „Berliner Ensemble“ entwickelten und verwandelt die Story um den gnadenlosen Opportunisten Hendrik Höfgen, der es als Schauspieler zum gefeierten Star des Dritten Reiches bringt, in einen revuehaften „Tanz auf dem Vulkan“ mit Livemusik, Conférencier und Elementen des politischen Kabaretts der 1920er und 30er Jahre. Höfgen opfert auf seinem Weg fast alle Menschen, die ihm etwas bedeuten, seinen Geliebten ebenso wie seine erste Frau und einen kommunistischen Freund. Manns Schlüsselroman erzählt dabei nur wenig camoufliert die Geschichte von Gustav Gründgens, dem wohl berühmtesten Mephisto der deutschen Theatergeschichte – und wurde in der Bundesrepublik auf Veranlassung von dessen Erben deshalb auch verboten, ein Urteil, das de iure bis heute gilt, auch wenn es keine praktischen Auswirkungen mehr hat.

Termin

„Mephisto - Der Pakt mit dem Teufel“, Dienstag, 30. Januar, 19.30 Uhr, Saalbau in Neustadt. Karten (ab 16/9 Euro) online unter www.ticket-regional.de und bei allen TR-Vorverkaufsstellen.

Einführung: 18.45 Uhr

