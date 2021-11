Eine Bronzeplakette bekam die Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche am Samstag im Anschluss an einen Gottesdienst in der kleinen gotischen Kirche, von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Plakette sei eine Anerkennung für das jahrelange Engagement der Fördergemeinschaft bei der Sanierung der Kirche und der Restaurierung der Wandmalereien und ein Dank an die vielen Spender, sagte Roswitha Chéret (Foto links), Beauftragte der Stiftung Denkmalschutz für die Region, die die Bronzeplakette Olaf Kleinschmidt, dem Vorsitzenden der Fördergemeinschaft, überreichte. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat sich in den vergangenen Jahren mit 19.000 Euro an den Kosten von rund 310.000 Euro beteiligt. Diese Unterstützung sei ein wichtiger Beitrag gewesen, bedankte sich Kleinschmidt. „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale“, steht auf der Plakette, die außen an der Barocktür der Kirche angebracht werden soll. Die Dübel hatte Chéret gleich mitgebracht. Die Überreichung der Plakette stehe am Abschluss eines Projekts, so Chéret. Sie sei sehr glücklich darüber, wie schön die Alte Winzinger Kirche geworden ist, und „dass wir mit unserem Geld etwas bewirken konnten“. ann