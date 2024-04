Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die Demokratie-Kundgebungen im Land weniger werden, will man in Deidesheim nicht ruhen: Dort wird kommende Woche erneut auf die Straße gegangen, um zu zeigen, dass man tolerant und weltoffen sein will.

Warum dienstags und nicht samstags? Dieses Frage stellt sich, wenn man über die stille Mahnwache berichtet, die kommende Woche in Deidesheim geplant ist. Ganz einfach: der Dienstag ist der 9. –