Seit der jüngsten Meldung am Freitag hat das Gesundheitsamt Bad Dürkheim in Neustadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, starb eine über 60-jährige infizierte Person aus Laumersheim. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle im Kreis Bad Dürkheim auf bislang 144. In Neustadt waren es seit Ausbruch der Pandemie 34. Über das Wochenende wurden darüber hinaus weitere 45 Corona-Fälle im Landkreis gezählt, in Neustadt 19. Somit gibt es aktuell 301 beziehungsweise 145 aktive Infektionen. 27 Menschen haben sich mit der britischen Virusvariante angesteckt, davon 21 im Kreis und sechs in der Stadt.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind seit Freitag 52 Neuinfektionen gezählt worden.