Seit dem Ende der Osterferien haben Schüler die Möglichkeit, sich selbst auf das Coronavirus zu testen. Seit zwei Wochen sind die Tests an Schulen zweimal wöchentlich Pflicht. Die Schulen in der Region handhaben die Tests allerdings unterschiedlich.

Sowohl an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim-Wachenheim als auch am Neustadter Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium ist die große Mehrheit der Eltern einverstanden, dass ihre Kinder an