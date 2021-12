Im Landkreis Bad Dürkheim hat es erneut zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwoch informierte, ist in Haßloch eine über 90 Jahre alte, ungeimpfte Person gestorben. Außerdem starb in Bad Dürkheim eine über 70 Jahre alte Person, deren Impfstatus nicht bekannt ist. Die Anzahl der pandemiebedingten Todesfälle erhöht sich im Kreis damit auf 186. In Neustadt sind bisher 52 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Außerdem hat die Behörde am Mittwoch 56 Neuinfektionen für den Kreis und 34 für die Stadt Neustadt gemeldet. Somit sind im Landkreis momentan 693 aktive Corona-Infektionen bekannt, in Neustadt sind es 371. Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegen zwar nicht mehr auf dem sehr hohen Niveau wie vor Weihnachten, die Werte sind im Vergleich zum Dienstag aber wieder gestiegen: Sie liegen nun bei 208,2 in Neustadt und bei 142,9 im Kreis Bad Dürkheim.

Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt am Mittwoch 68 weitere Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. In der Verbandsgemeinde Herxheim gab es einen Todesfall: An oder mit Covid-19 ist eine hochbetagte Frau gestorben.