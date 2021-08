Seit Mittwoch acht zusätzliche Infektionen im Kreis Bad Dürkheim, zwei in Neustadt: Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Donnerstag gemeldet. Im Kreis sind noch 49 Menschen infiziert, in der Stadt noch 14. Der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt im Kreis bei 18,8 und in Neustadt bei 13,1. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Mittwoch vier weitere Fälle registriert, wie die dortige Kreisverwaltung mitteilte. Der Inzidenzwert liegt bei 15,4.

Terminfreies Erstimpfen im Neustadter Impfzentrum (Telekom-Hochhaus) ist nächste Woche wieder möglich: Für Impfwillige im Alter ab zwölf Jahren mit Biontech am 9., 10. und 12. August, jeweils von 9 bis 11.45 Uhr und 13 bis 15 Uhr. Am 11. August kommt zu den gleichen Zeiten der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz. Bei ihm reicht eine einmalige Impfung, allerdings wird er nur Erwachsenen verabreicht.

Auch in Bad Dürkheim ohne Termin

Im Impfzentrum Bad Dürkheim in der Salierhalle ist im August an fast allen Öffnungstagen terminloses Erstimpfen möglich, und zwar montags bis freitags von 8.30 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Geschlossen ist am 12., 16., 27., 30. und 31. August. Laut Kreisverwaltung geht es nach dem Motto: reinkommen – drankommen. Jugendliche unter 18 müssen, egal ob in Neustadt oder Bad Dürkheim, von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.