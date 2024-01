Ein Containerbrand in der Straße Am Speyerbach hat in der Nacht zum Samstag die Neustadter Feuerwehr in Atem gehalten. Alarmiert wurde sie gegen 1.15 Uhr, beendet war der Einsatz eine gute Stunde später. Das Feuer war in einem mit Abfall befüllten Container auf der Rückseite eines Supermarkts entstanden, konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um versteckte Glutnester zu bekämpfen, wurde der Behälter geflutet. Das Supermarkt-Gebäude sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen, so die Feuerwehr. Laut Polizei ist die Brandursache derzeit ungeklärt, die Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.