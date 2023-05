Beim Samstagsmarkttheater führt Dekan i.R. Armin Jung eine kleines Theaterstück unter dem Titel „4 Pfarrer und ein Halleluja“ am Samstag, ab 11 Uhr im restaurierten Turmraum der Christuskirche in Haßloch auf. Dieser Chorraum der St. Ulrichskaplle war erst christlich orientiert, nach der Reformation lutherisch, danach war er reformiert und seit 1818 ist er uniert. Diese Umbrüche thematisiert Jung in der kurzen Aufführung. Der Eintritt ist frei, anschließend gibt es einen Umtrunk.