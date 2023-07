Landesmeister von Rheinland-Pfalz, Deutscher Meister, Europameister – die Erfolge der Falcons, der gemischten Erwachsenenmannschaft der CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch, reißen nicht ab. Der am vergangenen Sonntag in Wiesbaden erzielte Titel soll für dieses Jahr jedoch nicht der letzte sein. Die Bundessportkommission nominierte die Mannschaft inzwischen für die Weltmeisterschaften vom 23. bis 26. November in Tagasaki (Japan). Dies stellt den Verein jedoch vor große Herausforderungen.

„Etwa die Hälfte des Teams befindet sich noch in schulischer oder beruflicher Ausbildung. Als Amateurverein haben wir außerdem finanzielle Grenze. Wir wollen aber jedem Sportler ermöglichen, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, teilt 08-Vorsitzender Jürgen Hurrle mit. Eine erste Budgetplanung habe ergeben, dass „für das 20 Personen umfassende Team Gesamtkosten in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro entstehen. Außer Flügen, Transfers vor Ort, Unterkünften und der Verpflegung müssen Nationaltrikots und die Startgebühren finanziert werden“, konkretisierte Hurrle. Für ihn stehe fest, dass aufgrund fehlender finanzieller Mittel niemand zu Hause bleiben müsse. „Entweder fliegen alle oder keiner“, stellt er klar.

Das Team freue sich bereits riesig auf die Reise nach Japan, die für den 17. bis 27. November angesetzt ist. „Solch eine Chance bekommt man nur einmal im Leben“, sagt Trainer Andreas Cörper nach dem neuerlichen Erfolg bei den Europameisterschaften. Als größte Konkurrenten sehe er vor allem die Formationen aus China, Japan und Taiwan.

„Die Falcons trainieren dreimal pro Woche zusammen. Darüber hinaus absolvieren alle noch ein individuelles Kraft- und Konditionstraining“, informiert Hurrle. Um die finanzielle Belastung des Vereins zu minimieren, habe er inzwischen eine Spendenaktion gestartet. „Gerne kann sich jeder, der uns helfen möchte, mich unter hurrle@t-online.de oder die Cheerleader unter info@cch-cheerleader.de kontaktieren. Als gemeinnütziger Verein erhält natürlich jeder Spender eine Spendenquittung“, ließ er wissen.

Die Cheerleader wollen außerdem mit Auftritten Geld sammeln. Außerdem sei eine Crowdfundingaktion geplant.