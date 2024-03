Seit 17 Jahren schon servieren Jan Pascal und Alexander Kilian als Gitarrenduo „Café del Mundo“ weltweit Feinkost für Gitarrenmusik-Gourmets – am kommenden Samstag nun auch in Haßloch.

Ausgangspunkt ihrer Musik ist der Flamenco. Aber auch Pop, Klassik und Tango sind Teile ihres Repertoires. Nach eigenen Angaben spielen sie vor zehntausend Zuschauern jährlich. Tatsächlich sind „Café del Mundo“ Weltreisende in Sachen Musik. Auftritte unter anderem im berühmten „Ronnie Scott’s Jazz Club“ in London, oder im Vorprogramm des chinesischen Pianisten Lang Lang sprechen für sich. Ihre CD „Famous Tracks“ haben sie in den Londoner Abbey Road-Studios aufgenommen, mitten in den heiligen Hallen der „Beatles“ also. Und selbst in Andalusien, dort wo der Flamenco seine Heimat hat, werden die deutschen Kulturwanderer sehr ernst genommen.

Die sind allerdings immer bodenständig geblieben: Jan Pascal, Jahrgang 1975, lebt in Buchen im Odenwald, Alexander Kilian, geboren 1987, wohnt nur wenige Kilometer entfernt von ihm in Schöntal im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg. „Ich achte und respektiere klassische Musik, aber meine Seele berührt sie nicht so wie der Flamenco“, sagt Pascal. Kilian wiederum gewann mit gerade mal 15 Jahren beim renommierten Open-Strings-Gitarrenfestival in Osnabrück mit seiner Interpretation von „Guajiras de Lucia“, einem Stück seines Vorbilds Paco de Lucia. Der diplomierte Jazzgitarrist trat danach in aller Herren Länder auf, bevor er 2007 auf Pascal traf und ab sofort gemeinsame Sache mit ihm machte. Schon ein Jahr später veröffentlichen die beiden ihr Debütalbum „Nuevo Cuarteto“. Der internationale Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Kilian spielt meist die Leadgitarre, während Pascal für den richtigen Rhythmus sorgt. Es macht ihnen viel Spaß, neben ihren eigenen Werken auch Stücke im Flamenco-Stil zu spielen, die man sonst so wohl niemals zu hören bekommt wie etwa „With Or Without You“ von „U 2“ oder „Viva La Vida“ von „Coldplay“. 2023 veröffentlichten „Café del Mundo“ ihr mittlerweile bereits 13. Album, „Symphonic“. Live sind sie derzeit unter der Überschrift „Guitarize The World“ unterwegs. Auf dieser Tour machen die zwei Gitarren-Virtuosen nun am Samstag auch in Haßloch im Saal Löwer Station. Das Konzert ist allerdings bereits ausverkauft.