Brennholz ist ein begehrtes Gut geworden seit dem Krieg in der Ukraine und den gestiegenen Energiepreisen. Kaum hatte der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine begonnen, stieg bei Holzhändlern schon die Nachfrage. Für eine Verknappung des Rohstoffs sorgt aber nicht nur der Mehrbedarf. Das Angebot an Buchenholz ist auch geringer, weil die Landesregierung für den Staatswald, also den Wald, der dem Land Rheinland-Pfalz gehört, im September 2020 einen zeitlich befristeten Einschlagstopp für alte Buchen verfügt hat. Damit soll erreicht werden, das geschlossene Kronendächer erhalten bleiben und der Hitzestress, dem der Wald ausgesetzt ist, reduziert wird. Schwierig für Händler und Forstämter ist die Tatsache, dass die Buche besonders gefragt ist als Brennholz und Kunden nicht gerne auf andere Holzarten ausweichen. Zudem haben sich Lieferkettenstörungen auch beim Holz bemerkbar gemacht. Es gibt Holzhändler, die ihren Betrieb wegen des Materialmangels aufgeben mussten. Die Verbraucher müssen indes mit deutlich gestiegenen Preisen klar kommen. Mehr dazu lesen Sie hier.