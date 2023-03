Die Neustadter Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch ab 0.30 Uhr einen Brand vor dem Geschäft Leder Horn (Ecke Schütt/Hauptstraße) in der Innenstadt löschen. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren vor dem Laden im Bereich der Schütt bereitgestellte Papierwertstoffsäcke in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr dämmte die Polizei das Feuer mit Hilfe eines Feuerlöschers. Die Wehrleute zogen das Brandgut auseinander und löschten es dann. Durch die enorme Hitze platzte jedoch ein Schaufenster des Ladens und Rauch konnte sich im Geschäft ausbreiten. Laut Feuerwehr ist durch Hitze und Rauch auch ein Teil der Ware beschädigt worden. Die Wehr lüftete das Geschäft schließlich noch mit einem Hochleistungslüfter, ehe der Einsatz gegen 2 Uhr beendet war. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar. Bei der Polizei dauern die Ermittlungen an. Mögliche Zeugen, die gegen Mitternacht etwas Auffälliges in der Schütt beobachtet haben, können sich unter Telefon 06321 8540 bei der Inspektion melden. Leder Horn konnte wegen des Brandes am Mittwoch nicht öffnen, da das Team mit Aufräumarbeiten beschäftigt war. Geplant ist, gegen Ende der Woche wieder zu öffnen. Wer etwas abholen wolle oder Fragen habe, könne sich aber an der Eingangstür in der Hauptstraße melden. Die Mitarbeiter wollen sich um solche Anliegen auf jeden Fall kümmern und arbeiten ansonsten daran, möglichst schnell wieder regulär öffnen zu können.