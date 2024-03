Sieben Abende nonstop hintereinander, prall gefüllt mit Comedy aus ganz Deutschland, versprechen die „Deidesheimer Lachtage“, die das Boulevardtheater Deidesheim von kommenden Montag an erstmals in seinem Stammhaus in der Deidesheimer Stadthalle aufs Gleis setzt.

Den Anfang macht am Montag, 11. März, um 19 Uhr Daniel Helfrich mit einer Vorpremiere seines Programms „Ich hab mir gerade noch gefehlt“. Am Dienstag, 12. März, 19 Uhr, folgt Ingo Oschmann , die selbsternannte Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld, mit seiner Live-Show „Wunderbar – Es ist ja so!“, die eine Mischung aus Standup-Comedy und Zauberkunst verspricht. Am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit dem früheren Deidesheimer Turmschreiber Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle, der sein Musikkabarett-Programm „Elvis Reloaded - Der King kehrt zurück“ mitbringt.