Ein 71-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss hat am Mittwochmittag mit seinem Auto eine Eingangstür in der Neustadter Klausengasse beschädigt. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 12.40 Uhr rückwärts von einem Parkplatz zunächst über Straße und Gehweg und dann gegen eine Hauseingangstür. Er entfernte sich, wurde dabei aber von einem Zeugen beobachtet. Während der Unfallaufnahme kehrte der 71-Jährige in die Nähe der Unfallstelle zurück und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest, darüber hinaus zeigte der Mann typische Ausfallerscheinungen. „Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, musste der 71-Jährige eine Blutprobe abgeben“, berichtet die Polizei. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.