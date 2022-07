Eine Seniorin ist am Donnerstagmittag Opfer zweier Trickdiebe geworden. Laut Polizeiangaben standen die Männer in der Straße Zum Ordenswald in Mußbach auf ihrem Hof und baten die Frau um Wasser. Die Seniorin holte ihnen Wasser und stellte dann fest, dass einer der beiden aus ihrem Haus kam. Die Männer verließen umgehend das Anwesen in unbekannte Richtung. Die Frau stellte im Anschluss fest, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag aus ihrer im Eingangsbereich abgelegten Geldbörse fehlte. Die Täter können nur vage beschrieben werden: schwarze Haarfarbe, dunkle Hautfarbe, dunkle Kleidung, nicht sonderlich groß, stämmig. Hinweise an die Kriminalpolizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0.