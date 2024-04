Ein Weltstar auf „Heimatbesuch“: Der britische Boogie-Woogie-Pianist Ben Waters kommt mit seiner Band in den Mußbacher Herrenhof.

Klavierspielen hat er von Ian Stewart gelernt, die „Rolling Stones“ zählt er zu seinen Kumpels, mit Cher war er gerade auf ausgiebiger Tour und die „Times“ bezeichnet ihn treffend als „One of the best pianists in the UK“. Die Rede ist von Ben Waters, der mit seiner Band demnächst im Mußbacher Herrenhof gastiert.Aber was führt einen Weltstar wie den 48-jährigen Briten ausgerechnet hierher? Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Es ist ungefähr 15 Jahre her, dass ein gewisser Chris Jagger, seines Zeichens Bruder des berühmten Mick Jagger, im Wirtshaus „Konfetti“ ein Konzert auf Einladung des Kulturvereins „Wespennest“ gab. In seiner Band am Klavier – Ben Waters.

Der gab damals wie heute alles, hämmerte in die Tasten, spielte, wenn die Hände nicht reichten, auch schon mal mit den Füßen, und verblüffte alle mit seinem außergewöhnlichen Talent. Dass er auch abseits der Bühne ein äußerst netter Zeitgenosse ist, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht und keinerlei Starallüren an den Tag legt, machte ihn doppelt sympathisch.

Freundschaft zwischen Waters und den „Wespen“

Kurzum, es entwickelte sich sehr schnell eine Freundschaft zwischen Waters und den „Wespen“, die ihn daraufhin gleich mehrmals für Konzerte mit seiner eigenen Band buchten. Dann aber löste sich der Kulturverein auf, weitere Vorstellungen Waters in Neustadt schienen damit in unerreichbare Ferne gerückt zu sein. Beide Seiten waren mit dieser Situation natürlich denkbar unzufrieden. Besonders Waters, der Neustadt in seinem unnachahmlichen Deutsch/Englisch-Sprachgemisch immer als „meine second Heimat“ tituliert, wollte sich mit der Situation nicht abfinden. Vor seiner kommenden Europatour, die ihn vom 10. bis 23. April durch den Kontinent führt, kam er mit dem hiesigen Konzertveranstalter Christoph Schmid in Kontakt.

Und tatsächlich, die beiden wurden sich schnell handelseinig, und das, womit niemand mehr ernsthaft gerechnet hatte, wird wahr: Waters tritt, nach ungefähr einem halben Dutzend Gigs für das „Wespennest“, nun erstmals für das Konzertbüro Schmid auf.

„Watching The River Flow“

Besucher dürfen schon sehr gespannt sein auf das, was sie im Herrenhof erwartet. Nach einem Auftritt im legendären Londoner „Ronnie Scotts Jazz Club“ titelte der „Guardian“: „Key shattering Boogie Woogie“ - also ein Schlüsselerlebnis in Sachen Boogie Woogie. Waters, der einst seine schulische Ausbildung abbrach, um mit Shakin´ Stevens auf Tour zu gehen, lässt sich dabei von seinem Sohn Tom am Saxof on, dem Kontrabassisten Ian Jennings und dem Schlagzeuger Jack Thomas begleiten. Gespielt und gesungen werden neben den Songs aus Waters eigenen CD-Veröffentlichungen auch Titel seiner Idole Fats Domino, Jerry Lee Lewis und Little Richard.

Vielleicht steht sogar die Nummer „Watching The River Flow“ auf dem Programm, die er schon 2011 für sein Album „Boogie 4 Stu“ mit den kompletten „Rolling Stones“ als Begleitband aufgenommen hat.

Termin

Ben Waters & Band am Freitag, 12. April, 20 Uhr, im Kulturzentrum Herrenhof Mußbach.