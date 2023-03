Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf der Beachvolleyball-Anlage des VBC Haßloch ging am Samstag ein Qualifikationsturnier für die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften der Altersklasse U18 über die Bühne. Die Haßlocherin Elisa Mangold qualifizierte sich dabei mit Lara Schmidt (Mainz) für die Endrunde vom 7. bis 9. August in Barby in Sachsen-Anhalt. Das Turnier war kurzfristig angesetzt worden.

Rainer Strohbach, Vorsitzender des Volleyballverbandes Pfalz, erklärt, warum: „Normalerweise erfolgt die Qualifikation über die jeweiligen Landesmeisterschaften. Doch diese