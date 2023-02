Am Montag, 13. Februar, beginnen die Arbeiten zur barrierefreien Sanierung des Fahrradwegs zwischen dem sogenannten AVG-Kreisel und dem Ortsteingang Mußbach, der parallel zur L516 verläuft. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert.

Die Arbeiten sollen rund sechs Wochen dauern. In dieser Zeit ist die Strecke voll gesperrt, auch für Fußgängerinnen und Fußgänger. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt am Kreisel vorbei 650 Meter Richtung Osten entlang der B38, quert dort die Bundesstraße Richtung Norden und mündet vor dem Bahnübergang in Mußbach wieder auf die L516.

Zwei Millionen Förderung

Die Sanierung gehört zu dem vom Land geförderten Projekt „Barrierefreie Radwege“. Denn: Neustadt und der Landkreis Bad Dürkheim sind gemeinsam Modellregion im Förderprogramm „Tourismus für alle“. Dabei werden 80 Kilometer des bestehenden gemeinsamen Radwegenetzes barrierefrei ausgebaut. Wege werden erneuert und verbreitert, Bordsteine abgesenkt, Rastplätze eingerichtet. Zielgruppen sind vor allem beeinträchtigte oder ältere Menschen sowie Familien mit kleinen Kindern. Das Land fördert dies mit zwei Millionen Euro aus EU-Mitteln.

Auf Neustadter Gemarkung erfolgen dann noch zwei weitere Abschnitte: einmal die Strecke durch Mußbach und einmal eine Straßenquerung nördlich von Mußbach. Alle Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen sein.