Ab Montag hat die Barmer-Geschäftsstelle in der Schütt 2 in Neustadt wieder geöffnet. Darüber hat die Krankenkasse informiert. Ergänzend heißt es in der Mitteilung: „Ein Wasserschaden hatte eine Renovierung und vorübergehende Schließung der Geschäftsstelle nötig gemacht.“ Von der Schütt aus betreut die gesetzliche Krankenversicherung rund 12.000 Versicherte in Neustadt sowie in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Bad Dürkheim.