Wegen der aktuellen Corona-Lage sind ab Montag das Stadthaus in der Hindenburgstraße 9a mit Bürgerbüro, Zulassungsstelle und anderen Bürgerdiensten sowie das Bauberatungszentrum in der Amalienstraße 6 nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung offen. Vereinbart werden können diese online unter https://www.neustadt.eu/termin. Pro Termin sind laut Stadt bis zu drei Dienstleistungen pro Bereich möglich, zu denen dann passende Zeiträume ausgewählt werden können. In den städtischen Ämtern gilt: Zutritt nur unter Beachtung der 3G-Regel und mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske.