Zwei Fahrzeugaufbrüche, die miteinander in Verbindung stehen, wurden der Neustadter Polizei am Ostermontag, 10. April, gemeldet. Demnach wurden aus dem Kofferraum eines seit Sonntag, 21.30 Uhr, in der Moltkestraße geparkten Renaults Wein, Malstifte und Schokolade entwendet. Zudem wurde ein fremder, blutverschmierter Rucksack hinterlassen. Dieser wiederum stammte aus einem VW Golf, der auf dem Parkplatz Moltke-/Gartenstraße stand und bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Gestohlen wurden laut Besitzerin ein Rucksack mit Bargeld und ebenfalls Schokolade. Nahe des VW wurden laut Polizei eine Einkaufstasche mit einem Wagenheber und zwei Lautsprecherboxen gefunden, die nicht zugeordnet werden konnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.