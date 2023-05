Einige Wochen länger dauern als geplant wird der dritte Abschnitt beim Ausbau der Weinstraße in Diedesfeld. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, hängt das mit der schwierigen Situation an den Engstellen zusammen. Dort lägen die Gasleitungen höher als erwartet, darüber verliefen noch Elektrokabel. Da beides nun tiefer gelegt werden müsse, verzögerten sich die Arbeiten. Dafür werde allerdings auch gleich Glasfaser in den Boden gebracht, womit später nicht noch einmal aufgerissen werden müsse.

Ursprünglich war geplant, den dritten Bauabschnitt bis August abzuschließen, nun wird es laut Stadt voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November. Rechtzeitig davor soll es die zugesagte Anwohnerversammlung für die restlichen Bauabschnitte geben. Insgesamt abgeschlossen soll der Straßenausbau Anfang 2025 sein.

Noch 90 Widersprüche

Zu den Ausbaubescheiden für die Anwohner, die ab Ende April verschickt worden waren, könne noch bis Mitte Juni Widerspruch eingelegt werden. Insgesamt liegen derzeit nach Angaben der Stadt 90 offene Widersprüche vor. Diese beträfen sowohl die alten als auch die neuen Bescheide.

Neue Bescheide beziehungsweise Änderungsbescheide, zu denen schon Widerspruch eingelegt worden war, mussten deshalb verschickt werden, weil sich die Stadtverwaltung eklatant verrechnet hatte: Statt der angenommenen 2,14 Millionen Euro Ausbaukosten, die umgelegt werden sollen, sind es seit der Korrektur noch 1,052 Millionen. 763.000 Euro davon sollen die rund 350 Anlieger an Vorausleistungen zahlen.