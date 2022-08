Aus einer misslichen Lage befreite die Lambrechter Feuerwehr am Freitagabend einen jungen Mann: In einer Kundentoilette in der Hauptstraße hatte er sich unfreiwillig eingesperrt und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Da auch kein Schlüssel vorhanden war, musste die Feuerwehr eingreifen. Mithilfe eines Türöffnungssatzes wurde der Schließzylinder der Tür gezogen und der junge Mann befreit. Seinen Zwangsaufenthalt im Kunden-WC hatte er gut überstanden: Laut Feuerwehr war er „augenscheinlich wohlauf“.