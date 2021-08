Der Verkauf des früheren Auria-Werks in Lambrecht ist noch nicht abgeschlossen. Das teilte Auria-Pressesprecher David Ladd, dessen Arbeitsplatz in den USA ist, auf Anfrage mit. Die Frage zum Stand der Verhandlungen ließ Ladd unbeantwortet. Der geplante Verkauf ist schon seit einiger Zeit Gesprächsthema in Lambrecht. Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller hatte Anfang Juni erklärt, dass es mehrere Interessenten gegeben habe. Von Auria-Seite sei ihm mitgeteilt worden, dass das Gelände „so gut wie verkauft sei“. Die Produktion in dem Werk war im Juli vergangenen Jahres eingestellt worden.