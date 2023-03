Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Neustadt gibt es so einige Orte, zu denen Bürger keinen Zugang haben oder von denen sie nicht einmal wissen, dass es sie gibt. So ist auch die Tür, besser gesagt die Holzluke, zum Uhrentürmchen auf dem Leibniz-Gymnasium verschlossen. Was eigentlich sehr schade ist.

Ob man auf dem Sonnenweg spaziert oder im Stadionbad auf der Wiese liegt – irgendwann bleibt der Blick am Uhrentürmchen auf dem Leibniz-Gymnasium hängen. Was aus der Ferne winzig wirkt,