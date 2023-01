Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten erwies sich der Arbeitsmarkt in der Region als stabil. Darüber hat die Agentur für Arbeit Landau am Dienstag informiert. Zum Bezirk der Agentur für Arbeit Landau gehören die Städte Neustadt und Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Im Gesamtgebiet waren laut Agentur Mitte Dezember 11.180 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – zwölf mehr als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,2 Prozent. „Die Konjunktur entkoppelt sich zunehmend vom Arbeitsmarkt. Durch die demografische Entwicklung verstärkt sich der Arbeitskräftemangel“, so Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ der Landauer Arbeitsagentur. In Neustadt waren im Dezember 1717 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 5,9 Prozent. Im Kreis Bad Dürkheim ist die Arbeitslosenquote leicht gesunken (3,9). Im Kreis Südliche Weinstraße stieg sie von 4,1 auf 4,2.