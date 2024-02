Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sind herausfordernde Zeiten für den Arbeitskreis Asyl in Neustadt: Die Bedarfe der Geflüchteten wandeln sich, die Spendenbereitschaft nimmt ab und es fehlt an Ehrenamtlichen. Am schwersten trifft die Vereinsmitglieder jedoch der plötzliche Tod ihrer langjährigen Vorsitzenden und Wegbegleiterin Ulrike Gauglitz.

„Es ist eigentlich unmöglich, die Fußstapfen von Uli auszufüllen“, sagt Elli Proswitz-Stuck, Vorsitzende des Arbeitskreises Asyl über ihre Vorgängerin Ulrike