Die Verbandsgemeinde Edenkoben richtet im Mai ihren 21. Gäulauf aus. Es gibt eine kleine Neuerung.

Die Laufschuhe schnüren und los – am Mittwoch, 29. Mai, richtet die Verbandsgemeinde Edenkoben ab 19.10 Uhr ihren 21. Gäulauf aus. Auf verschiedenen Strecken für alle Leistungsniveaus laufen die Sportler einen Tag vor Fronleichnam durch die Gäugemeinden in der Verbandsgemeinde Edenkoben. Die Strecken sind 21,1 (Halbmarathon), zehn, 7,5 (Nordic Walking) Kilometer sowie 1000 (Schülerlauf) und 350 Meter (Bambinilauf) lang. „Wir freuen uns auf viele Läuferinnen und Läufer, die unseren 21. Lauf als Training oder Wettkampf nutzen oder zum Laufen mit anderen im Team“, heißt es aus der Verbandsgemeindeverwaltung.

Eine kleine Neuerung gibt es: Das Logo der Sportveranstaltung präsentiert sich frisch, modern und bunt. „Mit so berühmten Läufen wie dem Berlin-Marathon kann unser Gäulauf nicht konkurrieren. Das ist auch gar nicht unser beabsichtigtes Ziel – unser Gäulauf steht vielmehr für Laufen mit Erholungswert in unserer schönen Verbandsgemeinde Edenkoben, unserer Heimat“, so Bürgermeister Daniel Salm.

Die Informationsbroschüre befindet sich zurzeit im Druck und wird in wenigen Tagen zur Verfügung stehen. Aktuelles hält die Verwaltung auf ihrer Internetseite vg-edenkoben.de bereit. Den Volkslauf veranstaltet die Verbandsgemeinde Edenkoben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gommersheim, dem Sportverein Gommersheim und der Sportgemeinschaft Großfischlingen, so die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben

Kontakt

Online-Anmeldungen sind ab sofort bis 26. Mai möglich unter: https://www.vg-edenkoben.de/leben-und-arbeiten/gaeulauf/