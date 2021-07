Das Landesimpfzentrum Neustadt in der Chemnitzer Straße 2 bietet von Dienstag, 3. August, bis einschließlich Donnerstag, 5. August, jeweils von 9 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 15 Uhr eine Sonderimpfaktion unter dem Motto „Impfen ohne Termine“ an. Wer daran interessiert ist, muss nach Angaben der Stadtverwaltung folgende Voraussetzungen erfüllen: Die Interessierten dürfen noch nicht erstgeimpft sein. Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet sowie ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben – oder einen Nachweis über eine Mitgliedschaft in einer deutschen Krankenversicherung. Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass, falls vorhanden ein Impfpass, Krankenversicherungskarte und bei Genesenen einen Genesenennachweis (PCR-Test oder Genesungsbescheid des Gesundheitsamtes). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch ist laut Stadt zu beachten, dass es zu Wartezeiten kommen kann.