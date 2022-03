Andreas Kortekamp ist neuer stellvertretender Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Mußbach. Ernannt wurde er vom rheinland-pfälzischen Weinbau-Staatssekretär Andy Becht.

Korte, Jahrgang 1970, stammt aus der Pfalz, hat in Karlsruhe Biologie studiert und dort auch promoviert. Nach wissenschaftlichen Tätigkeiten an den Universitäten in Halle, Kaiserslautern und Hohenheim kam er 2009 an das DLR, wo er für den Bereich Phytomedizin verantwortlich ist. DLR-Leiter Günter Hoos bescheinigt seinem Kollegen, nicht nur ein ausgewiesener Forschungsstratege zu sein, sondern auch „einen untrüglichen Blick auf die Bedürfnisse der Branche in Sachen moderner Pflanzenschutz“ zu haben. Kortekamps Ansatz, möglichst naturnahe Pflanzenschutzstrategien zu finden, habe bereits bei der durch den Klimawandel verstärkt hier aufgetretenen Rebenkrankheit ESCA Früchte getragen.

Staatssekretär Andy Becht unterstrich bei der Ernennung die Bedeutung der Dienstleistungszentren „als wichtige Berater für die Betriebe im Land und enge Partner der Landesregierung“.