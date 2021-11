Die American Footballer der Haßloch 8-Balls (in dunklen Trikots) haben bei den Kaiserslautern Pikes die nächste Oberliga-Niederlage einstecken müssen: Zwei Wochen nach dem Hinspiel (0:27) verloren sie auch das Rückspiel in Kaiserslautern. Mit 0:40.

Die Gastgeber setzten laut 8-Balls gleich mit ihrem ersten Drive ein Ausrufezeichen und punkteten zur 6:0-Führung. Die Offensive der 8-Balls habe den Ball zwar gut bewegt, habe sich aber nicht gegen die kompakte Verteidigung der Pikes durchgesetzt. „Sie musste das Angriffsrecht immer wieder abgeben.“ Die Defense der Haßlocher hielt zunächst das Laufspiel der Kaiserslauterer unter Kontrolle, doch gegen deren gefährliches Passspiel war sie machtlos. So gelangen den Pikes zwei weitere Touchdowns im zweiten Viertel zum 20:0-Halbzeitstand. Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich nichts. In der Defense machte sich bemerkbar, dass Haßloch nur mit kleinem Kader angereist war. Die Pikes punkteten im dritten Viertel zweimal, im vierten Quarter einmal zum 40:0-Endstand. Nun bleibt dem Team aus dem Großdorf noch ein Spiel am 6. November gegen die Pirmasens Praetorians, um die Saisonbilanz aufzupolieren. Kickoff in Pirmasens ist um 15.30 Uhr.