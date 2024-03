Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Think before you print“, steht immer öfter in Signaturen. Wen meinen die damit nur? Den Orden der „German Stempelritter“, die „Digital Documents“ trotzdem „ausgeprintet“ fordern, um sie dann gemäß der deutschen „Leitzkultur“ „into a Klarsichthülle zu putten“, um sie „later“ einzuscannen? Oder die Drucker-Diven selber? Können Endgeräte überhaupt denken? Nun ja, meine Smartwatch funktioniert wie ein EKG, und der Spurhalteassistent im Auto meldet sich auch von sich aus bei Bedarf.

Aber mein Drucker mit seinem „Ich druck’ mir die Welt, wiedewie-dewie sie mir gefä-ällt…?“ Der